Новосельцев - в запасе "Арсенала" на матч с "Амкаром"

Стали известны составы "Амкара" и "Арсенала" на матч 22-го тура чемпионата России. С первых минут в составе туляков появится форвард Артем Дзюба, арендованный у "Зенита". В предыдущей игре против "Ахмата" (1:0) он стал автором голевой передачи.

Другой арендованный у "Зенита" зимой футболист - Иван Новосельцев - вошел в число запасных. В игре с грозненцами он не попал в заявку.

"Амкар": Хомич, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Гащенков, Форбс, Эззатоллахи, Оланаре.

Запасные - Вамбольт, Седов, Мельников, Конде, Шаваев, Гол, Огуде, Гасилин, Гооге, Бодул.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Чаушич, Кангва, Дзюба, Джорджевич.

Запасные - Березин, Обухов, Денисов, Новосельцев, Альварес, Берхамов, Шевченко, Аджоев, Расич.

Матч "Амкар" - "Арсенал" стартует в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.