14:59 | Футбол — РФПЛ

Новосельцев снова не тренировался с "Зенитом-2"

Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Иван НОВОСЕЛЬЦЕВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Сегодня на базе в Удельном парке прошла очередная тренировка "Зенита-2". Также как и в предыдущие два дня под руководством Константина Зырянова занимались Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Анюков. Иван Новосельцев по-прежнему не участвует в тренировках с дублем.

Напомним, что четверо игроков "Зенита" не поехали на сбор в Дубай с основным составом по решению Роберто Манчини. При этом заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев сообщил, что Дзюба не попал в список на первый сбор только по медицинским показаниям. Форвард должен был отправиться в клинику, сертифицированную ФИФА, но вместо этого он присоединился к дублирующему составу и тренируется с ним с четверга.

Ни одного занятия с "Зенитом-2" не провел Иван Новосельцев. По информации "СЭ" защитником интересуется "Уфа". (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Шамиль Газизов: "Уфа" интересуется Новосельцевым? Пока без комментариев"

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КОММЕНТАРИИ (17)
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К.Б.Ын

18 марта петицию подпИшите) . На этом миссия игрушки одной деревни будет прикрыта:))

17:54

Sandberg

Он и на тренировке лавку полирует?)

17:48

Бу-га-га!

Тоже питицию подпишу против этого зенита потому как надоел всем уже сколько можно терпеть если как ворона видит светится Дзюба и Нобуа хватает и выбрасывает а они хорошо не плохо играли в своих командах список неполный!

17:33

Солёный

А спонсорам-хозяевам Газпрома вообще по барабану что-ли, что подписывают футболеров, платят им зарплату, а те вообще в футбол не играют, т.е. не работают... обычно, в таких случаях, тех кто их подписал вешают за яйца...

17:14

snapdragon625

Валера ждет,а питерская помойка снова обделалась

17:09

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Надо в свинарник у-ха-ха сборника сбагрить, им нужен ЦЗ.

16:59

ole72

Больше похож на дьякона без рясы

16:58

hhh.14170

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

16:48

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

На лицо волосню с яиц приклеил и радуется жизни. Молодчага!!!!!

16:36

sakusda

он на фотосессии был,скоро запоёт ,не иначе

16:26

дост

Обидно что игроков покупают не для усиления себя а для ослабления конкурентов. Ведь все кто пришел из Ростова в Зенит, за исключением Ерохина, сидят на скамейке. Зачем брали? И ведь точно выло известно что они нахрен Зениту не нужны. Там и до этого было 2 состава

16:24

Ю.Ю.

bobia1981 ______________ Давай, царапай. Подпишу.

15:59

Гаттузо Крут!!!!!!#!

рыжебородый козлик продолжает бухать ,вот его и не вызывают на треньки.

15:58

марк де фоссен

Значит куда то переходит...

15:51

bobia1981

достал этот зенит !!! как ворона видит светится хватает и выбрасывает ! убили Нобуа Новосельцева Дзюбу Бухарин список не полный а ведь люди в своих то командах играли не плохо ! петицию пора создавать против этого зенита надоел он

15:47

Lennon

Этот уже карьеру закончил..... Выбрасывайте этот мусор на помойку уже!

15:43

баламошка

Заклёванный бакланами сборник.

15:08