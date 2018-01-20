Новосельцев снова не тренировался с "Зенитом-2"

Сегодня на базе в Удельном парке прошла очередная тренировка "Зенита-2". Также как и в предыдущие два дня под руководством Константина Зырянова занимались Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Анюков. Иван Новосельцев по-прежнему не участвует в тренировках с дублем.

Напомним, что четверо игроков "Зенита" не поехали на сбор в Дубай с основным составом по решению Роберто Манчини. При этом заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев сообщил, что Дзюба не попал в список на первый сбор только по медицинским показаниям. Форвард должен был отправиться в клинику, сертифицированную ФИФА, но вместо этого он присоединился к дублирующему составу и тренируется с ним с четверга.

Ни одного занятия с "Зенитом-2" не провел Иван Новосельцев. По информации "СЭ" защитником интересуется "Уфа". (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Шамиль Газизов: "Уфа" интересуется Новосельцевым? Пока без комментариев"