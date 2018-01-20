Новосельцев снова не тренировался с "Зенитом-2"

Сегодня на базе в Удельном парке прошла очередная тренировка "Зенита-2". Также как и в предыдущие два дня под руководством Константина Зырянова занимались Артем Дзюба, Олег Шатов и Александр Анюков. Иван Новосельцев по-прежнему не участвует в тренировках с дублем.
Напомним, что четверо игроков "Зенита" не поехали на сбор в Дубай с основным составом по решению Роберто Манчини. При этом заместитель спортивного директора клуба Вячеслав Малафеев сообщил, что Дзюба не попал в список на первый сбор только по медицинским показаниям. Форвард должен был отправиться в клинику, сертифицированную ФИФА, но вместо этого он присоединился к дублирующему составу и тренируется с ним с четверга.
Ни одного занятия с "Зенитом-2" не провел Иван Новосельцев. По информации "СЭ" защитником интересуется "Уфа". (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Шамиль Газизов: "Уфа" интересуется Новосельцевым? Пока без комментариев"
Опрос
- Артем Дзюба
- Зенит СПб
- Константин Зырянов
- Вячеслав Малафеев
- Александр Анюков
- Роберто Манчини
- ФИФА
- Уфа
- Олег Шатов
- Иван Новосельцев
- Зенит-2
К.Б.Ын
18 марта петицию подпИшите) . На этом миссия игрушки одной деревни будет прикрыта:))
17:54
Sandberg
Он и на тренировке лавку полирует?)
17:48
Бу-га-га!
Тоже питицию подпишу против этого зенита потому как надоел всем уже сколько можно терпеть если как ворона видит светится Дзюба и Нобуа хватает и выбрасывает а они хорошо не плохо играли в своих командах список неполный!
17:33
Солёный
А спонсорам-хозяевам Газпрома вообще по барабану что-ли, что подписывают футболеров, платят им зарплату, а те вообще в футбол не играют, т.е. не работают... обычно, в таких случаях, тех кто их подписал вешают за яйца...
17:14
snapdragon625
Валера ждет,а питерская помойка снова обделалась
17:09
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Надо в свинарник у-ха-ха сборника сбагрить, им нужен ЦЗ.
16:59
ole72
Больше похож на дьякона без рясы
16:58
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:48
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
На лицо волосню с яиц приклеил и радуется жизни. Молодчага!!!!!
16:36
sakusda
он на фотосессии был,скоро запоёт ,не иначе
16:26
дост
Обидно что игроков покупают не для усиления себя а для ослабления конкурентов. Ведь все кто пришел из Ростова в Зенит, за исключением Ерохина, сидят на скамейке. Зачем брали? И ведь точно выло известно что они нахрен Зениту не нужны. Там и до этого было 2 состава
16:24
Ю.Ю.
bobia1981 ______________ Давай, царапай. Подпишу.
15:59
Гаттузо Крут!!!!!!#!
рыжебородый козлик продолжает бухать ,вот его и не вызывают на треньки.
15:58
марк де фоссен
Значит куда то переходит...
15:51
bobia1981
достал этот зенит !!! как ворона видит светится хватает и выбрасывает ! убили Нобуа Новосельцева Дзюбу Бухарин список не полный а ведь люди в своих то командах играли не плохо ! петицию пора создавать против этого зенита надоел он
15:47
Lennon
Этот уже карьеру закончил..... Выбрасывайте этот мусор на помойку уже!
15:43
баламошка
Заклёванный бакланами сборник.
15:08