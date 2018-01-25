16:09 | Футбол — РФПЛ

Новосельцев приступил к работе в "Зените-2"

3

26-летний защитник "Зенита" Иван Новосельцев присоединился к своим партнерам по основному составу сине-бело-голубых Артему Дзюбе, Олегу Шатову и Александру Анюкову, которые начиная с 18 января работают со второй командой петербуржцев. На первых занятиях Новосельцев отсутствовал, а сегодня трудился в тренажерном зале. Напомним, что у футболиста, как и у Дзюбы, есть вариант с арендой до конца этого сезона в тульском "Арсенале". (Вячеслав КОРОТКИН)

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

spyhanter

Ну дождались-нарцисс вернулся

20:42

Помощник Президента

Как бы травму не получил очередную)

17:27

alex-ls

растет, красава!

16:41