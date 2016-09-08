20:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Новосельцев присоединился к "Зениту"

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Новый защитник "Зенита" Иван Новосельцев прибыл в расположение клуба, сообщает пресс-служба питерцев. 25-летний экс-игрок "Ростова" уже провел тренировку в составе команды Мирчи Луческу.

Футболист сборной России в конце летнего трансферного окна стал игроком "Зенита", контракт с ним подписан на пять лет.

 
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Gogy

Сверхсвинка,твой недоклуб после этого тура больше никогда не будет впереди пелетона. Наслаждайся воспоминаниями о былом дутом величии...

21:33

Супершвайни

дурачёк ты Ваня))) На стройку недоклуба будешь ходить после 19 сентября)))

21:21

самарец

и всё таки синий цвет с рыжим не сочетаются

20:57

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