Новосельцев присоединился к "Зениту"

Новый защитник "Зенита" Иван Новосельцев прибыл в расположение клуба, сообщает пресс-служба питерцев. 25-летний экс-игрок "Ростова" уже провел тренировку в составе команды Мирчи Луческу.

Футболист сборной России в конце летнего трансферного окна стал игроком "Зенита", контракт с ним подписан на пять лет.