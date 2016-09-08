Новосельцев присоединился к "Зениту"

Новый защитник "Зенита" Иван Новосельцев прибыл в расположение клуба, сообщает пресс-служба питерцев. 25-летний экс-игрок "Ростова" уже провел тренировку в составе команды Мирчи Луческу.
Футболист сборной России в конце летнего трансферного окна стал игроком "Зенита", контракт с ним подписан на пять лет.
Gogy
Сверхсвинка,твой недоклуб после этого тура больше никогда не будет впереди пелетона. Наслаждайся воспоминаниями о былом дутом величии...
21:33
Супершвайни
дурачёк ты Ваня))) На стройку недоклуба будешь ходить после 19 сентября)))
21:21
самарец
и всё таки синий цвет с рыжим не сочетаются
20:57