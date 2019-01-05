Новосельцев покинул "Анжи"

"Анжи" на своем официальном сайте объявил об уходе из команды защитника Ивана Новосельцева. Как отмечается, у футболиста истек срок арендного соглашения.

Таким образом, 27-летний Новосельцев вернется в "Зенит", которому принадлежат права на него.

– "Анжи" благодарит Ивана за время, проведенное в составе нашей команды, и желает здоровья и успехов в дальнейшей карьере, – говорится в сообщении.

Защитник провел в составе махачкалинской команды 10 матчей премьер-лиги и отличился одним забитым мячом в ворота "Оренбурга". Кроме того, он сыграл в кубковой встрече с "Чайкой" из Песчанокопска.