12:05 | Футбол — РПЛ

Новосельцев не сыграет против "Зенита"

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Защитник "Анжи" Иван Новосельцев пропустит матч 9-го тура чемпионата России с "Зенитом", который состоится в воскресенье, 30 сентября, в Каспийске. Как стало известно "СЭ", 27-летний футболист не сможет выйти на поле по условиям арендного соглашения - права на него принадлежат клубу из Петербурга.

В этом сезоне Новосельцев провел за махачкалинцев 6 игр в РПЛ (1 гол), а также 1 встречу в Кубке страны. (Игорь Новиков)

Все о чемпионате России – здесь.

Турнирная таблица чемпионата.

 

 

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http://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2018-2019/

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