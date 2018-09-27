Новосельцев не сыграет против "Зенита"

Защитник "Анжи" Иван Новосельцев пропустит матч 9-го тура чемпионата России с "Зенитом", который состоится в воскресенье, 30 сентября, в Каспийске. Как стало известно "СЭ", 27-летний футболист не сможет выйти на поле по условиям арендного соглашения - права на него принадлежат клубу из Петербурга.

В этом сезоне Новосельцев провел за махачкалинцев 6 игр в РПЛ (1 гол), а также 1 встречу в Кубке страны. (Игорь Новиков)

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