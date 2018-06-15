Новосельцев, Эрнани и Шатов едут с "Зенитом" на первый сбор

Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак определился со списком игроков на первый сбор команды перед чемпионатом России. Тренировочный сбор "Зенита" пройдет с 17 по 29 июня в Австрии.
Отметил, что были вызваны защитник Иван Новосельцев, а также полузащитники Эрнани и Олег Шатов, которые, по сообщениям СМИ, могли покинуть клуб и минувший сезон провели в аренде.
Состав выглядит следующим образом:
Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло;
Защитники: Миха Мевля, Эмануэль Маммана, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Максим Карпов, Александр Анюков, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Богаев, Евгений Чернов;
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Магомед Оздоев, Эрнани, Артур Юсупов, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони, Дмитрий Полоз, Олег Шатов, Ильзат Ахметов (на просмотре), Роберт Мак;
Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-06-15-na-pervye-gazprom-trenirovochnye-sbory-otpravyatsya-29-igrokov.htm