Новое пари Радимова и Глушакова. На кону корюшка и раки

Экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов и хавбек "Спартака" Денис Глушаков заключили пари. На кону десять килограммов корюшки и ведро отборных раков.

- Заключили с Денисом Глушаковым новое пари. "Спартак" - "Зенит" и "Зенит" - "Спартак" по системе еврокубков!! Проигрываю я - с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда... Проигрывает он - с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова! - написал Радимов в Твиттере.

Заключили с @DGlushakov8 новое пари-))Спартак-Зенит и Зенит-Спартак по системе еврокубков!! Проигрываю я - с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда...Проигрывает он -с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова!-) – Владислав Радимов (@radimov02) 28 августа 2018 г.

Напомним, в минувшем сезоне спортсмены заключали спор о том, какая из команд финиширует выше в чемпионате России.

"Зенит" сыграет со "Спартаком" в воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге.

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