23:34 28 августа | Футбол — РПЛ

Новое пари Радимова и Глушакова. На кону корюшка и раки


Экс-полузащитник "Зенита"  Владислав Радимов и хавбек "Спартака"  Денис Глушаков заключили пари. На кону десять килограммов корюшки и ведро отборных раков. 

Заключили с  Денисом Глушаковым новое пари. "Спартак" - "Зенит" и "Зенит" - "Спартак" по системе еврокубков!! Проигрываю я - с меня 10 кг корюшки, приготовленной моей бабулей в лучших традициях Ленинграда... Проигрывает он - с него ведро отборных раков, приготовленных в лучших традициях Ростова! - написал Радимов в Твиттере.

Напомним, в минувшем сезоне спортсмены заключали спор о том, какая из команд финиширует выше в чемпионате России.

"Зенит" сыграет со "Спартаком" в воскресенье, 2 сентября, в Санкт-Петербурге.

Зенит - Спартак М

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

"Зенит" - "Спартак": какая команда финиширует выше в чемпионате-2018/19?
голосовать
К комментариям
11
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ