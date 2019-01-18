Новичок "Урала" Денис Поляков: "Если бояться конкуренции, то можно заканчивать карьеру"

Новый игрок "Урала" защитник Денис Поляков​ рассказал о первых днях в екатеринбургской команде, сообщает "Областная газета".

Предыдущим клубом Полякова был БАТЭ. Всего 27-летний игрок провел 212 матчей за команду из Борисова, забил восемь голов и отдал столько же голевых передач.

За сборную Белоруссии сыграл 32 матча и забил один гол.

– В "Урале" достаточно много защитников. Не боишься конкуренции?

– Если бояться конкуренции – можно заканчивать карьеру. В любом хорошем клубе она есть, всегда у тренера болит голова от размышлений, кого выпускать на поле. Это мотивирует развиваться и добиваться места в стартовом составе, прогрессировать.

– Как тебя приняли в команде?

– Все замечательно, пацаны отличные, всегда помогут, подскажут. Тренерский штаб, медицинский штаб – все без вопросов, – приводит слова Полякова "Областная газета".

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