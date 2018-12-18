Новичок "Спартака" Айртон Лукас прилетел в Москву

Новичок "Спартака" бразильский защитник Айртон Лукас прилетел в Москву. Об этом он сообщил в своем Инстаграме. Игрок остановился в отеле DoubleTree by Hilton Moscow-Marina.

– Минус 12 градусов, – написал бразилец и опубликовал фотографию из номера.

21-летний футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт. Как ранее сообщало бразильское издание Globoesporte, сумма трансфера составит около 7 миллионов евро. При этом "Флу" владеет только 50 процентами прав на игрока, поэтому получит 3,5 миллиона, а остальные средства поступят представителям футболиста. В этом сезоне Айртон, который две недели назад прошел в Риме медосмотр перед переходом к красно-белым, провел 28 матчей в чемпионате своей страны.