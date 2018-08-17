Новичок ЦСКА Влашич: "Хорваты и русские - друзья"

Новичок ЦСКА полузащитник Никола Влашич заявил, что в армейском клубе созданы великолепные условия для работы. Вчера 20-летний хорват провел первую тренировку в новой команде.

- Знал о Бистровиче, хотя до настоящего момента лично мы не общались, - сказал Влашич в интервью клубной пресс-службе. - Население Хорватии - 4 миллиона человек. Когда кто-то переходит в большой клуб, как Кристиян в ЦСКА, все сразу начинают об этом говорить. В Москве он был первым, кто встретил меня. Это мне очень помогло.

Все просто великолепно: условия для работы, поляна, тренер. На первой тренировке было много тактической работы. Думаю, в субботу она принесет плоды. Когда ты приходишь в коллектив, важно почувствовать, что ты дома. Думаю, с этим проблем не будет. Большинство ребят в команде русские. Хорваты и русские - друзья. Думаю, мы близки по менталитету.

Влашич присоединился к армейцам 15 августа на правах аренды до конца сезона. В прошлом году он выступал за "Эвертон", в составе которого провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

ЦСКА в 4-м туре РПЛ сыграет с тульским "Арсеналом" 18 августа.