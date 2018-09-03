Новичок ЦСКА Нисимура попрощался с японскими болельщиками

Нападающий Такума Нисимура, который 31 августа перешел из "Вегалда Сендай" в ЦСКА, попрошался с болельщиками своей прежней команды, сообщает Твиттер джей-лиги. 21-летний нападающий поблагодарил из за поддержку.
В текущем сезоне Нисимура забил 11 голов в 24 матчах японской джей-лиги. Его контракт с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2021/22.
#PFCCSCAモスクワ への移籍が決定した#西村拓真 選手がサポーターに– Ｊリーグ (@J_League) 3 сентября 2018 г.
最後の挨拶をしました✨👍#ベガルタ仙台 では今シーズンの
リーグ戦、11得点の活躍でした👏✨@pfc_cska #Ｊリーグ pic.twitter.com/JiV3t8JwZO
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