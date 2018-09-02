Новичок ЦСКА Нисимура подписал контракт с одним из ведущих футбольных агентств Японии

Агентство Japan Sports Promotion на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с 21-летним нападающим Такумой Нисимурой, который нынешнем летом перешел в ЦСКА из клуба "Вегалта Сендай".

- Мы будем продолжать поддерживать этого игрока различными способами, - говорится в заявлении.

Japan Sports Promotion - одно из крупнейших футбольных агенств Японии, имеющее соглашения с более чем ста футболистами страны. Компания оказывает помощь игрокам в переговорах по контракту, трансферных вопросах и помогает налаживать отношения с производителями спортивной экипировки.

Ранее стало известно, что Нисимура взял в ЦСКА номер Лайзанса, Янчика и Цауни.