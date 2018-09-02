16:08 | Футбол — РПЛ

Новичок ЦСКА Нисимура подписал контракт с одним из ведущих футбольных агентств Японии


Агентство Japan Sports Promotion на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с 21-летним нападающим Такумой Нисимурой, который нынешнем летом перешел в ЦСКА из клуба "Вегалта Сендай"

- Мы будем продолжать поддерживать этого игрока различными способами, - говорится в заявлении. 

Japan Sports Promotion - одно из крупнейших футбольных агенств Японии, имеющее соглашения с более чем ста футболистами страны. Компания оказывает помощь игрокам в переговорах по контракту, трансферных вопросах и помогает налаживать отношения с производителями спортивной экипировки.  

Ранее стало известно, что Нисимура взял в ЦСКА номер Лайзанса, Янчика и Цауни.

 

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