Новичок ЦСКА Н'Диайе провел первую тренировку в составе клуба

Новичок ЦСКА нападающий Лассана Н'Диайе провел первую тренировку в составе клуба, информирует официальный сайт армейцев.

Сегодня красно-синие объявили о подписании 5-летнего контракта с 18-летним малийцем. Н'Диайе сможет выступать за ЦСКА в официальных матчах только после регистрации в следующее трансферное окно.

ЦСКА занимает 4-е место в РПЛ после девяти туров, имея в активе 16 очков.

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