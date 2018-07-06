Новичок ЦСКА Бекао: "Я уверен, что оседлал верного коня, и сам буду верным ему"

Новичок ЦСКА защитник Родриго Бекао рассказал, почему он принял предложение российского клуба.

– Два раза думать не пришлось. Я очень обрадовался, когда получил предложение. Мы сразу же все обсудили с агентами, они предельно четко объяснили мне, мол, будет так, так и так. Я сказал – никаких вопросов, меня все устраивает. Сразу попросил, чтобы меня отстранили от тренировочного процесса в "Байе", чтобы не получить травму и не рисковать здоровьем.

У нас в Бразилии говорят: "когда мимо тебя пробегает дикая лошадь, нужно сразу же попытаться ее оседлать, потому что второй раз она может уже и не пробежать". Образно говоря, я так и сделал: вскочил на нее и поехал без седла! Был момент, когда переговоры чуть осложнились. Я тогда чуть с ума не сошел! Но когда все срослось, почувствовал себя абсолютно счастливым. Такое предложение, возможно, бывает один раз в жизни.

– Твоя аналогия с конем очень кстати. Ты знаешь, что конь – это символ нашего клуба?

– Вот это совпадение! Очень интересно! Я уверен, что оседлал верного коня, и сам буду верным ему. Если не ошибаюсь, есть заряд: "ЦСКА всегда будет первым!" Для меня это будет главным девизом на протяжении всего времени в России. Знаю, что ЦСКА завоевал много титулов и постараюсь помочь клубу продолжать в том же духе, - цитирует бразильца официальный сайт клуба.

ЦСКА взял футболиста в аренду у "Байи" до конца сезона с опцией выкупа.

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