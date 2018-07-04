22:09 | Футбол — РФПЛ

Новичок ЦСКА Бекао: "Пока это аренда, но я сделаю все, чтобы она переросла в долгосрочный контракт"


Новичок ЦСКА бразильский защитник Родриго Бекао, взятый в аренду у "Байи", заявил, что хотел бы остаться в клубе надолго. 22-летний защитник будет играть в армейском клубе до конца сезона-2018/19.

- Я очень рад заключению контракта с ЦСКА, - цитирует официальный сайт клуба Бекао. - Пока это аренда, но я сделаю все для того, чтобы эта аренда переросла в долгосрочный контракт. Я очень рад, что пришел в ЦСКА. Это клуб, который хорошо известен в Бразилии, с более чем столетней историей, с большими традициями. Поэтому я очень счастлив, что я пришел в столь большой и великий клуб. 

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Бекао сыграл за "Байю" всего один матч всего один матч.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/rodrigo-becao-schastliv-chto-prishyel-v-stol-bolshoy-i-velikiy-klub/

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