Новичок ЦСКА Бекао: "Пока это аренда, но я сделаю все, чтобы она переросла в долгосрочный контракт"

Новичок ЦСКА бразильский защитник Родриго Бекао, взятый в аренду у "Байи", заявил, что хотел бы остаться в клубе надолго. 22-летний защитник будет играть в армейском клубе до конца сезона-2018/19.

- Я очень рад заключению контракта с ЦСКА, - цитирует официальный сайт клуба Бекао. - Пока это аренда, но я сделаю все для того, чтобы эта аренда переросла в долгосрочный контракт. Я очень рад, что пришел в ЦСКА. Это клуб, который хорошо известен в Бразилии, с более чем столетней историей, с большими традициями. Поэтому я очень счастлив, что я пришел в столь большой и великий клуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Бразилии Бекао сыграл за "Байю" всего один матч всего один матч.