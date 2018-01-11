Новичок "Анжи" Чансельор: "Я буду тренироваться без выходных"

Новичок "Анжи" защитник Джон Чансельор в интервью клубной пресс-службе отметил, что готов к жесткой борьбе на поле. Также 26-летний венесуэлец пообещал с первых дней начать изучать русский язык.

– Когда Вы впервые услышали об интересе со стороны "Анжи" и долго ли раздумывали над предложением клуба?

– О российской лиге мне много рассказывал Анхель (Вилькер, футболист "Ахмата". – Прим. "СЭ"). Как только я узнал об интересе со стороны "Анжи", я сразу же позвонил ему, и он очень лестно отозвался о клубе, – сказал Чансельор. - Я знал, что в России сильный чемпионат и видел, как счастлив Анхель здесь. Поэтому я поставил для себя такую цель и хотел добиться того, чего добился мой друг.

– Чемпионат России славится большим количеством силовой борьбы и хорошей функциональной подготовкой команд. Готовы ли Вы к тяжелой борьбе на поле?

– Да, я слышал об этом, но пока до конца не представляю насколько может быть тяжело. В любом случае, я здесь, чтобы работать и делать это на максимуме своих возможностей. В перерывах между сборами я не собираюсь отдыхать. Я останусь в Турции и буду тренироваться без выходных. Я готов очень много работать, чтобы хорошо подготовиться.

– Как обстоят дела с общением с игроками? Будете учить русский язык?

– Да, я обязательно выучу русский. Как только я оказался здесь, я сразу начал спрашивать у всех, как сказать то или иное слово на русском (смеется). Я понимаю, что это очень важно для адаптации в команде и готов учиться. Первое, что я планирую сделать в России – это записаться на курсы русского языка. Хуан Лескано хорошо говорит по-русски и его жена учитель, так что я с удовольствием готов посещать ее уроки.

В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Чансельор провел 38 матчей и забил три гола.