Новичок "Ахмата" Нижич спел на первой тренировке. Видео

Новичок "Ахмата" защитник Зоран Нижич спел перед первой тренировкой в составе нового клуба. 28-летний хорват присоединился к грозненцам 27 августа 2018 года.

- Зоран без проблем спел на родном хорватском языке, - сообщается в официальном Твиттере "Ахмата".

Команда приветствовала новичка Зорана Нижича. По сложившейся традиции новичку @akhmatgrozny перед первой тренировкой необходимо показать свои не связанные с футболом таланты 😆😂 Зоран без проблем спел 🎤 🎼🎸 на родном хорватском языке pic.twitter.com/jeKVgiXhHW – FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 13 сентября 2018 г.

"Ахмат" занимает 10-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 7 очков. Следующий матч грозненцы проведут на выезде против "Спартака" 16 сентября.

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