20:48 | Футбол — РПЛ

Новичок "Ахмата" Нижич спел на первой тренировке. Видео

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Новичок "Ахмата" защитник Зоран Нижич спел перед первой тренировкой в составе нового клуба. 28-летний хорват присоединился к грозненцам 27 августа 2018 года.

- Зоран без проблем спел на родном хорватском языке, - сообщается в официальном Твиттере "Ахмата".

"Ахмат" занимает 10-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 7 очков. Следующий матч грозненцы проведут на выезде против "Спартака" 16 сентября.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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