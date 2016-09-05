Новички "Амкара" прошли медосмотр

Сегодня новые игроки "Амкара", присоединившиеся к команде в нынешнем межсезонье, прошли плановый медицинский осмотр. По словам главного врача команды Сергея Долгомирова, в ходе обследования никаких отклонений и замечаний не выявлено.

– Решение о том, будет тот или иной спортсмен выступать за клуб, принимается на сборах, часто за пределами России, – цитирует клубная пресс-служба Долгомирова. – Там медобследование стоит в разы дороже, но не всегда качественно соответствует нашим требованиям. Разумеется, перед подписанием контракта футболисты проходят определенный набор процедур, для оценки их функционального состояния представляют необходимые медицинские документы и освидетельствования. Но углубленный, детальный медицинский осмотр мы проводим в Перми, это обычная практика.