22:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Новички "Амкара" прошли медосмотр

0
0
0

Сегодня новые игроки "Амкара", присоединившиеся к команде в нынешнем межсезонье, прошли плановый медицинский осмотр. По словам главного врача команды Сергея Долгомирова, в ходе обследования никаких отклонений и замечаний не выявлено.

– Решение о том, будет тот или иной спортсмен выступать за клуб, принимается на сборах, часто за пределами России, – цитирует клубная пресс-служба Долгомирова. – Там медобследование стоит в разы дороже, но не всегда качественно соответствует нашим требованиям. Разумеется, перед подписанием контракта футболисты проходят определенный набор процедур, для оценки их функционального состояния представляют необходимые медицинские документы и освидетельствования. Но углубленный, детальный медицинский осмотр мы проводим в Перми, это обычная практика.

0
0
0

Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ