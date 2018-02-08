Новичка "Амкара" Суслова не смущает тяжелое финансовое положение клуба

Новичок "Амкара" Кирилл Суслов в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что сделал выбор в пользу пермяков, потому что хотел выступать в российской премьер-лиге. При этом защитника не смущает финансовое положение "Амкара".

– Были ли предложения от других клубов и почему вы выбрали именно "Амкар"? – вопрос Суслову.

– Из российской премьер-лиги конкретных предложений не было, а я рассматривал вариант только премьер-лиги. Были предложения от зарубежных клубов, например, от команды из Швеции, которая сейчас поднялась из первой лиги в высшую. Ее тренирует наставник, который бы у меня в Норвегии и там было конкретное предложение.

ФНЛ я даже не рассматривал. Денис Маслов меня давно вел, мы созванивались еще год назад, но у меня в Норвегии был действующий контракт, а "Амкар" не готов был выкупать трансфер, и мы ждали, когда я стану свободным агентом.

– Не секрет, что у "Амкара" тяжелое финансовое положение. Это обстоятельство не смущает?

– Нет, не смущает. Для меня деньги всегда были второстепенны. Главное – прогресс футбольных качеств. "Амкар" – это, естественно, шаг вперед. От меня требуется с каждым днем прибавлять. Верю, что буду прогрессировать и доказывать свою состоятельность.