17:04 | Футбол — РФПЛ

Новая прическа Юрия Лодыгина. Фото

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"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию голкипера Юрия Лодыгина с новой прической. Вратарь петербургского клуба побрился налысо. В этом сезоне россиянин провел 10 матчей в клубных соревнованиях и пропустил 10 мячей.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Mamoru

Калачев стайл)))

17:11

letmebetomorrow

Надеюсь это поможет зениту не обделаться в предстоящем важном матче, так как надеяться в целом больше неначто..

17:09

Serenky25

А где Мики Маус? Ну или хотябы Дядя Скрудж?

17:06

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