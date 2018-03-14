Новая прическа Юрия Лодыгина. Фото

"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию голкипера Юрия Лодыгина с новой прической. Вратарь петербургского клуба побрился налысо. В этом сезоне россиянин провел 10 матчей в клубных соревнованиях и пропустил 10 мячей.
Новая прическа Юрия Лодыгина ✂ Как вам? pic.twitter.com/arQvUkvhkR– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 14 марта 2018 г.
Mamoru
Калачев стайл)))
17:11
letmebetomorrow
Надеюсь это поможет зениту не обделаться в предстоящем важном матче, так как надеяться в целом больше неначто..
17:09
Serenky25
А где Мики Маус? Ну или хотябы Дядя Скрудж?
17:06