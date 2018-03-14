Новая прическа Юрия Лодыгина. Фото

"Зенит" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию голкипера Юрия Лодыгина с новой прической. Вратарь петербургского клуба побрился налысо. В этом сезоне россиянин провел 10 матчей в клубных соревнованиях и пропустил 10 мячей.

Новая прическа Юрия Лодыгина ✂ Как вам? pic.twitter.com/arQvUkvhkR – ФК "Зенит" (@zenit_spb) 14 марта 2018 г.