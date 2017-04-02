Норберт Дьембер: "В такую холодную погоду лучше играть на натуральном поле"

Защитник "Терека" Норберт Дьембер после ничьей с "Амкаром" 21-го тура чемпионата России (1:1) отметил сложность поединка. Также он отметил, что в холодную погоду, какая была сегодня в Перми, лучше играть на натуральном покрытии, но на стадионе "Звезда" - искусственное.

– Игра была тяжелой, во многом – из-за погодных условий, - цитирует пресс-служба клуба Дьембера. - Было холодно и очень сильный ветер. Но тяжело было обеим командам. Результат, в целом, неплохой. Нам удалось забить первый гол за 3 весенних матча.

– Вы и еще целый ряд игроков "Терека" летали играть за свои сборные. Как чувствовали себя после перелетов?

– Мы профессионалы и должны быть к перелетам и всему прочему, что сопутствует большому футболу. Что касается меня, я не сыграл за сборную, и чувствовал себя хорошо. Не думаю, что матчи сборных как-то повлияли.

– Доводилось ли вам ранее на поле с искусственным покрытием? Сказывалось ли это как-либо?

– Да, я играл ранее на полях с искусственным газоном. Для меня это не было непривычным. Думаю, в такую холодную погоду лучше играть на натуральном поле.