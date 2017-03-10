Норберт Дьембер: "По матчу "Терек" - "Уфа" понял, что чемпионат России очень сильный"

Защитник Норберт Дьембер, арендованный "Тереком" у "Ромы", отметил, что уже полностью адаптировался к команде. Футболист подчеркнул, что сделает все возможное для побед нового коллектива.

– Думаю, сейчас я на все 100 процентов и без всяких проблем адаптировался к команде, – сказал для клубной пресс-службы Дьембер. – В Грозном чувствую себя хорошо, тут все отлично. Для меня важно, что здесь я для работы, а не для отдыха. Сделаю все возможное для команды. Хочу тренироваться и хорошо выступать.

Не думаю, что в чемпионате России будет что-то новое для меня, но наблюдая за матчами первенства, смотря на наш матч с "Уфой" (0:1) понял, что лига очень сильная, с большим количеством хороших игроков. Надеюсь, внесу свой вклад в победы "Терека".