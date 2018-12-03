15:46 | Футбол — РПЛ

"Ночью голова побаливала". Ребров рассказал о своей травме

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Голкипер "Спартака"  Артем Ребров признался, что ночью после матча 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:1) у него болела голова. 34-летний вратарь получил небольшое сотрясение мозга во время столкновения с форвардом железнодорожников Джефферсоном Фарфаном.

Все обошлось, ничего серьезного, - приводит слова Реброва официальный сайт "Спартака". - Легкое сотрясение. Немного подштопали на коленке и на лбу. Тяжелее всего было в первые минуты после удара, пока приходил в себя. Ну и ночью голова побаливала. Впрочем, она после каждой игры болит.

Сыграю ли я в ближайших матчах? Увидим. Смотря как завтра будет самочувствие.

В текущем сезоне Ребров провел 6 матчей за "Спартак", в которых пропустил 6 голов.

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Дополнительная информация

https://spartak.com/news/2018-12-03-artm_rebrov_geroi__vsya_komanda/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
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