"Ночью голова побаливала". Ребров рассказал о своей травме

Голкипер "Спартака" Артем Ребров признался, что ночью после матча 16-го тура премьер-лиги против "Локомотива" (2:1) у него болела голова. 34-летний вратарь получил небольшое сотрясение мозга во время столкновения с форвардом железнодорожников Джефферсоном Фарфаном.

- Все обошлось, ничего серьезного, - приводит слова Реброва официальный сайт "Спартака". - Легкое сотрясение. Немного подштопали на коленке и на лбу. Тяжелее всего было в первые минуты после удара, пока приходил в себя. Ну и ночью голова побаливала. Впрочем, она после каждой игры болит.

Сыграю ли я в ближайших матчах? Увидим. Смотря как завтра будет самочувствие.

В текущем сезоне Ребров провел 6 матчей за "Спартак", в которых пропустил 6 голов.

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