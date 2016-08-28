Полузащитник "Ростова" Кристан Нобоа вызван в сборную Эквадора, сообщает официальный сайт ростовского клуба. Футводист уже присоединился к своей национальной команде, которая готовится к очередному матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018.