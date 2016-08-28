18:27 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Нобоа вызван в сборную Эквадора

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Полузащитник "Ростова" Кристан Нобоа вызван в сборную Эквадора, сообщает официальный сайт ростовского клуба. Футводист уже присоединился к своей национальной команде, которая готовится к очередному матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10414

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КОММЕНТАРИИ (3)
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vi4

ФУТВОДИСТ - это круто, давно так не смеялся ))))))))))))))))))))

19:00

daxi31

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - 1insider.in

18:56

В.Коваль

. Футводист=== хочется высказать пожелание редакторам "газеты" чтобы они давали в конце статьи сноски к неизвестным ранее словами. и переименуйтесь уже в "бред-экспресс".

18:43

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