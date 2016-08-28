Полузащитник "Ростова" Кристан Нобоа вызван в сборную Эквадора, сообщает официальный сайт ростовского клуба. Футводист уже присоединился к своей национальной команде, которая готовится к очередному матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018.
Полузащитник "Ростова" Кристан Нобоа вызван в сборную Эквадора, сообщает официальный сайт ростовского клуба. Футводист уже присоединился к своей национальной команде, которая готовится к очередному матчу отборочного турнира чемпионата мира-2018.
vi4
ФУТВОДИСТ - это круто, давно так не смеялся ))))))))))))))))))))
19:00
daxi31
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Danis ", буду благодарен. Сайт - 1insider.in
18:56
В.Коваль
. Футводист=== хочется высказать пожелание редакторам "газеты" чтобы они давали в конце статьи сноски к неизвестным ранее словами. и переименуйтесь уже в "бред-экспресс".
18:43