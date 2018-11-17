Нобоа продолжает восстановление после травмы "крестов"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в своем Твиттере показал, как работает над восстановлением после травмы крестообразной связки колена. 33-летний эквадорец травмировался 12 недель назад, в текущем сезоне он успел провести пять матчей, забив один мяч.
Ожидается, что Нобоа приступит к работе на поле в январе и продолжит восстановление, тренируясь с мячом по индивидуальной программе.
12 semanas / 12 weeks 🙌🏽🏃🏽💨💪🏾💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/BxRXf27aga– cristhian noboa (@cristhian_noboa) 17 ноября 2018 г.
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