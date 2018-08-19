Нобоа покинул клинику на костылях. Видео

Эквадорский полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа, получивший травму колена в игре 4-го тура чемпионата России против "Урала" (4:1), покинул клинику, где проходил обследование, на костылях. О степени повреждения и сроках возвращения футболиста на поле пока ничего неизвестно.

Напомним, эквадорец неудачно пошел в отбор и ударился ногой об газон. Его увезли с поля на электрокаре и отправили в раздевалку. Подняться с носилок самостоятельно он не смог. Нобоа при этом едва сдерживал слезы от боли и держался за правую ногу выше колена. Вместо Нобоа на 59-й минуте вышел хавбек Матиас Краневиттер. (Егор БЫЧКОВ)