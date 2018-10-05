Нобоа показал, как восстанавливается после травмы

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа продолжает восстанавливаться после травмы крестообразной связки правого коленного сустава. 33-летний эквадорец в своем Твиттере опубликовал видео, на котором ходит без костылей.

- 6 недель, - таким комментарием сопровождается этот ролик.

Напомним, Нобоа был прооперирован 24 августа.

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ после 9 туров, имея в активе 22 очка. Следующий матч сине-бело-голубые проведут с "Краснодаром" 7 октября.

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