22:32 | Футбол — РПЛ

Нобоа показал, как восстанавливается после травмы

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Полузащитник "Зенита"  Кристиан Нобоа продолжает восстанавливаться после травмы крестообразной связки правого коленного сустава. 33-летний эквадорец в своем Твиттере опубликовал видео, на котором ходит без костылей.

- 6 недель, - таким комментарием сопровождается этот ролик.

Напомним, Нобоа был прооперирован 24 августа. 

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ после 9 туров, имея в активе 22 очка. Следующий матч сине-бело-голубые проведут с "Краснодаром" 7 октября.

Зенит - Краснодар

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