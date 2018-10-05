Нобоа показал, как восстанавливается после травмы

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа продолжает восстанавливаться после травмы крестообразной связки правого коленного сустава. 33-летний эквадорец в своем Твиттере опубликовал видео, на котором ходит без костылей.
- 6 недель, - таким комментарием сопровождается этот ролик.
6 weeks 💪🏾💪🏾💪🏾🙌🏽 pic.twitter.com/WRLeAbasJl– cristhian noboa (@cristhian_noboa) 5 октября 2018 г.
Напомним, Нобоа был прооперирован 24 августа.
"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ после 9 туров, имея в активе 22 очка. Следующий матч сине-бело-голубые проведут с "Краснодаром" 7 октября.
Опрос
Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Загрузка...