Нобоа - о знакомстве с Бердыевым: "Смотрю и думаю: "Кто это вообще такой?!"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в интервью "СЭ" рассказал о своем знакомстве с Курбаном Бердыевым, главным тренером "Рубина". По его словам, это произошло в 2006 году во время товарищеских игр за сборную Эквадора.

– Помните, как познакомились с Бердыевым?

– Такое не забывается! В декабре 2006-го меня впервые вызвали в сборную Эквадора на товарищеские игры, которые проходили в Испании. Срок контракта с "Эмелеком" истекал 31 декабря, и у меня было несколько предложений – из Эквадора и Европы: Португалии и Хорватии. После первого товарищеского матча ко мне в отеле подошла какая-то девушка и сказала, что здесь живет один тренер из России, который хочет со мной поговорить. Я страшно удивился – Россия, тренер, да я впервые из Эквадора уехал, куда там! Подумал – это, наверное, розыгрыш, – но пошел за ней. Мы поднялись на лифте, зашли в какой-то номер, и я увидел Бердыева.

Он заговорил по-русски, девушка начала переводить на испанский, и вдруг я понял, что Бердыевменя отчитывает: "Ты – умный футболист, это заметно; играешь ты неплохо. Но ты слишком медленно бегаешь, не успеваешь за мячом, думаешь только об атаке, плохо играешь в защите". Я все это слушал молча, но про себя думал: "Кто это вообще такой?! Он мне не тренер, чтобы рассказывать, что я должен и что не должен делать на поле!" Когда он закончил, я спросил: "Зачем вы мне все это говорите?" А он вдруг на полном серьезе: "Потому что я хочу, чтобы ты играл в моей команде. Но не в нападении, а глубже – в центре поля. Вот контракт на пять лет в казанском "Рубине". Что скажешь?"

– Что сказали?

– Я растерялся, ответил, что мне нужно подумать, спустился к себе в номер, но уже через пять минут вернулся обратно. Что тут было думать? Контракт на пять лет и тренер, лично позвавший тебя к себе, против неясных перспектив в Португалии и Хорватии. Для меня все было очевидно. Я поставил подпись подпредварительным соглашением с условием, что основное будет заключено 1 января 2007-го – когда истечет контракт с Эмелеком".

– Как отреагировали ваши близкие?

– 28 декабря я решил позвонить родителям – все-таки, важная новость! А 28 декабря у нас в Эквадоре, чтобы вы понимали, – как 1 апреля в России. День смеха, никто никому не верит. Сказал отцу: "Уезжаю играть в Россию, он мне в ответ: "Хорошая шутка, сынок!" Не поверите, какого труда мне стоило убедить их, что я не вру. В прессу проникли слухи, но им тем более никто не придал значения, все только посмеялись – праздник ведь! Не представляете, как все удивились, когда все подтвердилось официально. Я вернулся домой, встретил с семьей Новый год, проснулся утром – звонит Бердыев: "4 января ты должен быть в Турции, на сборах". Я едва вещи успел собрать! Взял только самое необходимое и полетел – в самолетах провел почти сутки: Гуаякиль – Амстердам – Стамбул – Анталия. Так я и оказался в "Рубине". (Егор БЫЧКОВ)