Нобоа из-за травмы "крестов" выбыл до конца года

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в матче 4-го тура чемпионата России против "Урала" (4:1) получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава, сообщает пресс-служба питерцев. В ближайшее время полузащитник будет прооперирован. Ожидается, что общий срок восстановления от травмы составит шесть месяцев.
"Футбольный клуб "Зенит" желает Кристиану Нобоа здоровья и скорейшего возвращения на поле!", - говорится в сообщении сине-бело-голубых.
В этом сезоне Нобоа принял участие в 5 матчах питерцев во всех турнирах, забив 1 гол и получив 1 желтую карточку.
Кристиан Нобоа выбыл до конца года: https://t.co/ABjLs7JFJC#ВыздоравливайКрис! pic.twitter.com/GexmuRHQRc– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 20 августа 2018 г.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-08-20-kristian-noboa-vybyl-do-kontsa-goda.htm