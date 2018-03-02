18:25 2 марта | Футбол — РФПЛ

Нобоа и Попов - в "старте" "Рубина" на матч против "Анжи"

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Стал известен состав "Рубина" на матч 21-го тура чемпионата России против "Анжи". У казанцев с первых минут в стартовом составе выйдут Кристиан Нобоа и Ивелин Попов, перешедшие в команду в минувшее трансферное окно.

"Рубин": Джанаев - Кузьмин, Гранат, Навас, Камболов, Энаке - Могилевец, Нобоа, Подберезкин - Попов, Азмун.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Сорокин, Гекдениз, Коновалов, Ахметов, Шекари, Жемалетдинов, Голдобин.

Напомним, что матч "Анжи" - "Рубин" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Паснаход

По-моему, все 5 транзитом.

19:30 2 марта

Гелендваген Бердыева

Уточняю: Из этих шестерых, трое транзитом Рубин-Ростов-Рубин.

19:13 2 марта

Levbereg

Шесть игроков прошлогоднего Ростова в старте. Посмотрим на их игру.

18:56 2 марта

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