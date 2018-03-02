Нобоа и Попов - в "старте" "Рубина" на матч против "Анжи"

Стал известен состав "Рубина" на матч 21-го тура чемпионата России против "Анжи". У казанцев с первых минут в стартовом составе выйдут Кристиан Нобоа и Ивелин Попов, перешедшие в команду в минувшее трансферное окно.
"Рубин": Джанаев - Кузьмин, Гранат, Навас, Камболов, Энаке - Могилевец, Нобоа, Подберезкин - Попов, Азмун.
Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Сорокин, Гекдениз, Коновалов, Ахметов, Шекари, Жемалетдинов, Голдобин.
Напомним, что матч "Анжи" - "Рубин" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Наш состав на первый матч весны💪#АнжиРубин #РубинАлга pic.twitter.com/1xx2vOLrAG– "Рубин" Казань (@fcrk) 2 марта 2018 г.
Паснаход
По-моему, все 5 транзитом.
19:30 2 марта
Гелендваген Бердыева
Уточняю: Из этих шестерых, трое транзитом Рубин-Ростов-Рубин.
19:13 2 марта
Levbereg
Шесть игроков прошлогоднего Ростова в старте. Посмотрим на их игру.
18:56 2 марта