Нобоа и Попов - в "старте" "Рубина" на матч против "Анжи"

Стал известен состав "Рубина" на матч 21-го тура чемпионата России против "Анжи". У казанцев с первых минут в стартовом составе выйдут Кристиан Нобоа и Ивелин Попов, перешедшие в команду в минувшее трансферное окно.

"Рубин": Джанаев - Кузьмин, Гранат, Навас, Камболов, Энаке - Могилевец, Нобоа, Подберезкин - Попов, Азмун.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Сорокин, Гекдениз, Коновалов, Ахметов, Шекари, Жемалетдинов, Голдобин.

Напомним, что матч "Анжи" - "Рубин" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.