Нобель Арустамян: "Спартак" рассматривал возможность аренды Диегу Косты"

Известный комментатор Нобель Арустамян отметил, что "Спартак" минувшим летом хотел арендовать у "Челси" нападающего Диегу Косту, который поссорился с наставником "синих" Антонио Конте. Однако сам игрок хотел вернуться в "Атлетико", чего и добился.

– "Спартак" реально рассматривал вариант с арендой футболиста до конца календарного года, буквально на четыре месяца, – подчеркнул Арустамян. – Даже были некоторые контакты руководства красно-белых с руководством "Челси", но этот вариант был практически невозможен, потому что сам Диегу Коста не хотел рассматривать другие варианты, кроме перехода в "Атлетико".