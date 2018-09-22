10:20 | Футбол — РПЛ

"Но я ни слова о Каррере". Новое стихотворение Назарова перед дерби

Дмитрий Назаров. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Дмитрий Назаров. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Известный актер и болельщик "Спартака"  Дмитрий Назаров перед матчем 8-го тура РПЛ против ЦСКА опубликовал новое стихотворение, призывающее красно-белых достойно сражаться на поле. В нем постоянно повторяется словосочетание "ни слова о Каррере". 

- Ну ничего, "Ахмат" "Ахматом",

Весною в Грозном примем меры,

И мы ответим виноватым,

Но я ни слова о Каррере.

"Рапиду" никуда не деться,

В Москве увидимся мы снова,

И очень пожалеют венцы,

Но я о Массимо ни слова.

Все потому, что битва будет

Без тормозов и чувства меры,

А победителей не судят,

Но я ни слова о Каррере.

Держите строй! Во имя, ради,

Сняв скальпы с каждого мяча!

Не уступайте им ни пяди,

Но я не говорил: "Ничья", - сказал Назаров.

Напомним, ранее Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков

Оба футболиста не приняли участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (0:2). 

ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

ЦСКА - Спартак

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