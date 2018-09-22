"Но я ни слова о Каррере". Новое стихотворение Назарова перед дерби

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров перед матчем 8-го тура РПЛ против ЦСКА опубликовал новое стихотворение, призывающее красно-белых достойно сражаться на поле. В нем постоянно повторяется словосочетание "ни слова о Каррере".
- Ну ничего, "Ахмат" "Ахматом",
Весною в Грозном примем меры,
И мы ответим виноватым,
Но я ни слова о Каррере.
"Рапиду" никуда не деться,
В Москве увидимся мы снова,
И очень пожалеют венцы,
Но я о Массимо ни слова.
Все потому, что битва будет
Без тормозов и чувства меры,
А победителей не судят,
Но я ни слова о Каррере.
Держите строй! Во имя, ради,
Сняв скальпы с каждого мяча!
Не уступайте им ни пяди,
Но я не говорил: "Ничья", - сказал Назаров.
Напомним, ранее Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Андрей Ещенко и Денис Глушаков.
Оба футболиста не приняли участие в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида" (0:2).
ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)