Нисимура и Магнуссон - в заявке ЦСКА на матч с "Ростовом"

ЦСКА прилетел в Ростов, где в воскресенье состоится матч 16-го тура премьер-лиги против "Ростова". В заявку красно-синих вошли 23 человека:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Мариу Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.
ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков после 15 туров.
Опрос
Как закончится матч 16-го тура РПЛ "Ростов" - ЦСКА?
Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/armeytsy-otpravilis-v-rostovnadonu-/
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