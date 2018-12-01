Нисимура и Магнуссон - в заявке ЦСКА на матч с "Ростовом"

ЦСКА прилетел в Ростов, где в воскресенье состоится матч 16-го тура премьер-лиги против "Ростова". В заявку красно-синих вошли 23 человека:

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Мариу Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Никита Чернов, Георгий Щенников, Наир Тикнизян.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Яка Бийол, Астемир Гордюшенко, Никола Влашич, Арнор Сигурдссон, Иван Обляков, Хетаг Хосонов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов, Виталий Жиронкин, Такума Нисимура.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков после 15 туров.

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