15:43 | Футбол — РПЛ

"Никто не запомнит игрочишек из чемпионского состава, за исключением Промеса и Зобнина". Кафельников - о ситуации в "Спартаке"

Обсудить
8

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру будут помнить многие поколения фанатов московского клуба.

- А знаете, в чем пародокс??? Это в том, что никто не запомнит игрочишек, которые были в чемпионском составе (за исключением Промеса и Зобнина) сезона 2016-2017. А вот тренера будут помнить еще не одно поколение настоящих фанатов "Спартака", - написал Кафельников в своем Твиттере.

Напомним, во вторник футболисты "Спартака" провели акцию в поддержку хавбека Дениса ГлушаковаПосле утренней тренировки игроки надели майки с номером 8 на груди и сделали общую фотографию под баннером с девизом "Один за всех - и все за одного".

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

Нужны ли "Спартаку" Луиз Адриану и Софьян Ханни?
Обсудить
голосовать
Обсудить
8
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...