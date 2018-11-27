"Никто не запомнит игрочишек из чемпионского состава, за исключением Промеса и Зобнина". Кафельников - о ситуации в "Спартаке"

Бывшая первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников заявил, что бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру будут помнить многие поколения фанатов московского клуба.

- А знаете, в чем пародокс??? Это в том, что никто не запомнит игрочишек, которые были в чемпионском составе (за исключением Промеса и Зобнина) сезона 2016-2017. А вот тренера будут помнить еще не одно поколение настоящих фанатов "Спартака", - написал Кафельников в своем Твиттере.

А знаете в чём пародокс??? Это в том,что никто не запомнит игрочишек,которые были в чемпионском составе(за исключением Промеса и Зобнина) сезона 2016-2017. А вот тренера-будут помнит ещё не одно поколение настоящих фанатов Спартака😉 – Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 27 ноября 2018 г.

Напомним, во вторник футболисты "Спартака" провели акцию в поддержку хавбека Дениса Глушакова. После утренней тренировки игроки надели майки с номером 8 на груди и сделали общую фотографию под баннером с девизом "Один за всех - и все за одного".

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