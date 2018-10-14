"Никому не пожелаю здесь оказаться". Кокорин и Мамаев дали первые комментарии из СИЗО

11 октября. Москва. Александр Кокорин (на левом снимке) и Павел Мамаев во время заседания суда, рассматривавшего их дело. Фото Reuters/AFP, REUTERS

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин дали первые комментарии после заключения в СИЗО. Футболисты взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

- Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник. Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается, – цитирует телеканал "Дождь" Мамаева.

Хавбек добавил, что слышал по телевизору новость о готовности главы Чечни Рамзана Кадырова пригласить его в "Ахмат", но комментировать это не стал. "Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться", – добавил футболист.

Другой участник драки, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, поблагодарил Кадырова за поддержку, а также рассказал, что написал заявление о том, что хочет пользоваться спортзалом в СИЗО.

- Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю. Утром ел кашу, пью чай. Первым делом спросил, есть ли спортзал. Нписал заявление, чтобы попасть туда. Пришло много писем, я пытаюсь всем ответить. Все читаю, – сказал Кокорин. Он добавил, что сожалеет о случившемся.​

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн