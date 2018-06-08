Николай Зайцев: "Закроют "Амкар", зато все будут ездить на танках, летать на истребителях, запускать ракеты..."

Защитник "Амкара" Николай Зайцев не понимает, как можно закрыть пермский клуб. Не исключены, что пермяки уже на днях прекратят свое существование из-за отсутствия денег.

– Получается, губернатор бросил команду. Ну а что? Сделают сейчас "Звезду", заявят во вторую лигу, в ПФЛ. А если кто-то возмутится, ответят, чтобы заткнуть людям рот: "Ну мы же вот создали новый клуб". С ума сойти. И это все в преддверии чемпионата мира!

А потом мы удивляемся, почему у нас сборная не играет, нет Роналду и Неймаров. Да потому что в России закрыть клуб – дело пяти секунд. Зато мы будем все ездить на танках, летать на истребителях, погружаться под воду, запускать ракеты. И это касается не только футбола. Можно привести кучу примеров из других сфер. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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