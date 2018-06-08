21:13 | Футбол — РФПЛ

Николай Зайцев: "Закроют "Амкар", зато все будут ездить на танках, летать на истребителях, запускать ракеты..."

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Защитник "Амкара" Николай Зайцев не понимает, как можно закрыть пермский клуб. Не исключены, что пермяки уже на днях прекратят свое существование из-за отсутствия денег.

– Получается, губернатор бросил команду. Ну а что? Сделают сейчас "Звезду", заявят во вторую лигу, в ПФЛ. А если кто-то возмутится, ответят, чтобы заткнуть людям рот: "Ну мы же вот создали новый клуб". С ума сойти. И это все в преддверии чемпионата мира!

А потом мы удивляемся, почему у нас сборная не играет, нет Роналду и Неймаров. Да потому что в России закрыть клуб – дело пяти секунд. Зато мы будем все ездить на танках, летать на истребителях, погружаться под воду, запускать ракеты. И это касается не только футбола. Можно привести кучу примеров из других сфер. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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