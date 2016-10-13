Николай Зайцев: "Я лучший бомбардир "Амкара"? Забивать должны форварды"

Защитник "Амкара" Николай Зайцев отметил, что его лидерство в гонке бомбардиров команды – случайность, информирует клубная пресс-служба. На счету защитника два забитых гола.

– Можете дать оценку началу чемпионата. Почему у "Амкара", в общем и целом, все получается?

– Не скажу, что все получается. Например, мы дома не смогли обыграть "Крылья Советов". На выезде с "Уфой" сыграли вничью, причем нам пришлось отыгрываться. И начинался матч не так, как бы мы хотели. Давать оценку каким-то результатам пока рано. Можно оказаться выше, чем мы сейчас находимся, или закрепиться. И то, и другое сделать будет очень сложно. А можно и опуститься ниже по турнирной таблице. Мы пока не даем себе никаких оценок, стараемся в каждой игре набирать очки. Понимаем, что расслабляться нельзя, это может сыграть с нами дурную шутку.

– Каково защитнику быть лучшим бомбардиром команды?

– Это случайность. Бомбардирами должны быть атакующие игроки. А я пока случайно попал в этот список. С ребятами иногда подкалываем друг друга, шутим. Но если серьезно, никаких особых эмоций по этому поводу я не испытываю. Дай Бог, чтобы забивали нападающие. А если и защитники будут забивать, так вообще хорошо.

– "Локомотив" – это топ-клуб, несмотря на место в таблице, которое он сейчас занимает. Как настраиваетесь на игру, чего ждете?

– Мы хорошо отдохнули. Хорошо поработали. Игру ждем с нетерпением. Потому что "Локомотив" для нас – дополнительный раздражитель. В прошлом году неудачно сыграли с ними в Чемпионате, курьезный гол нам забили здесь. Кроме того, после выходных есть особенное желание играть. А в принципе разбираем их также, как и другие команды.

– Почему в субботу пермяки должны прийти на матч вне зависимости от того, какая будет погода?

– Потому что "Амкар" – это Пермь. Болельщиков мы ждем с нетерпением, ведь трибуны нам очень помогают. Постараемся создать максимально теплую обстановку для зрителей, дать жаркий бой сопернику. Пожалуйста, приходите, поддержите нас!