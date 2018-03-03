Николай Зайцев: "Вторая желтая? Мне не до карточки было - переживал за колено, которое хрустнуло"

Защитник "Амкара" Николай Зайцев подчеркнул, что не обратил внимания на вторую желтую карточку в матче 21-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0). В концовке встречи он получил вторую желтую карточку, но не был удален.

- Играли в том стиле, в каком и собирались, - заявил Зайцев. - Старались накрывать "Зенит", не давать им зоны. Максимально плотно играли в обороне, чтобы не было разрезающих пасов.

- Было ли тяжело из-за того, что Гаджи Гаджиев только накануне решил уйти?

- Для нас это прошло плавно, потому что Евсеев давно с нами работал. Неожиданным стало его решение уйти, но он был с нами сегодня. Прилетел на игру, зашел в раздевалку.

- Но руководил Евсеев, да?

- Да, он давал установку на игру. Конечно, его работа отличается от методов Гаджиева, но не буду рассказывать подробности.

- Вам дали вторую желтую карточку, что там было?

- Если честно, не знаю. По-моему на Мильковича записали карточку. Там единоборство было, я там чуть травму не получил - колено вылетело, очень сильно щелкнуло. Я испугался за ногу, не до желтой было. (Игорь НОВИКОВ)