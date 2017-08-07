Николай Зайцев: "В "Амкаре" никакой паники нет"

Защитник "Амкара" Николай Зайцев подчеркнул, что команда хочет как можно скорее одержать первую победу в сезоне, информирует клубная пресс-служба. После четырех туров чемпионата России пермяки располагаются на 15-м месте, не имея в активе ни одного очка.

– Какое в команде настроение после неудачного старта?

– Конечно, не лучшее – ни результаты, ни игра никого не устраивают. Но никакой паники нет, наоборот, у всех только одно желание – прервать эту полосу неудач и одержать первую победу. Дальше будет проще.



– В чем резервы "Амкара"?

– У нас – команда бойцов и команда единомышленников. Наша сила – в единстве и сплоченности, и сейчас, когда трудно, эти качества должны нам помочь. А если говорить о футболе, то каждому из нас есть, что улучшить. Например, на вчерашнем теоретическом занятии было высказано много претензий к игрокам обороны. Мы действительно допустили такие ошибки, которые делать нельзя. Очень надеюсь, что это не повторится.



– Прошлый сезон команда начала очень уверенно. Это не могло привести к какой-то расслабленности?

– Не думаю. Но эти поражения – в любом случае, сигнал: в футболе никогда не надо думать о прошлом.



– Сложно сохранить уверенность в своих силах после серии неудач?

– Это необходимо! И я очень надеюсь на то, что болельщики "Амкара" не отвернутся от нас в трудную минуту. Позитивная и доброжелательная атмосфера на стадионе – лучшее средство для того, чтобы мы смогли показать все, на что способны. Я прекрасно понимаю болельщиков, которые ждали от команды другого старта в чемпионате и не собираюсь никого упрекать за те слова, которые иногда приходится читать в интернете и слышать с трибун. Но могу сказать, что в данной ситуации негатив – не лучший союзник. Во время трансляции матча "Зенит" – "Спартак" я обратил внимание на то, как при счете 0:4 Массимо Каррера поддерживал своих футболистов. И как продолжали болеть в гостевом секторе. Нам тоже надо быть вместе, и тогда все наладится.