Николай Зайцев: "Сыграй я так же, как Рамос с "Баварией", меня Муслимыч уже отправил бы в отпуск в Новороссийск"

Защитник "Амкара" Николай Зайцев отметил, что главный тренер команды Гаджи Гаджиев много работает с ним по тактическим нюансам. Также футболист подчеркнул, что хотел бы отработать свой контракт с пермяками до конца.

– Как бы вы хотели, чтобы ваша карьера дальше развивалась?

– Первое – доиграть контракт в "Амкаре". Он у меня действует до конца следующего сезона. Если предложат продлить, это будет здорово, потому что я полностью привык к Перми, комфортно чувствую себя как в команде, так и в городе. Надеюсь, у меня впереди еще хорошая жизнь в "Амкаре".

– Можно ли сказать, что в "Амкаре" вы сильнее всего прибавили в тактике?



– Конечно. Самый главный нюанс, над которым Гаджиев со мной работает. Когда я только начинал играть за "Амкар", было много суеты, а сейчас я уверен – не только в себе, но и в ребятах. Понятно, что не без ошибок, но они у всех бывают. Столько бывает привозов даже в самых сильных лигах. Мы еще цветочки. Да если бы я сыграл так же, как Серхио Рамос с "Баварией", меня Муслимыч уже отправил бы в отпуск в Новороссийск!