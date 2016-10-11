Николай Зайцев: "Не могу сказать, что "Амкар" - топ-команда, но мы сыгрываемся"

Защитник "Амкара" Николай Зайцев в интервью "Спорт День за днем" подчеркнул, что клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России из-за мотивации. По его словам, на каждой тренировке главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев говорит команде, что она должна играть на максимуме.

- В этом сезоне "Амкар" играет в пять защитников. Верно, что в три центральных защитника удобней, чем в два, ведь всегда тебя может подстраховать кто-то?

- Тут преимущество в насыщенности обороны, постоянно три человека в штрафной, и крайние полузащитники иногда бывают в роли нападающих в зависимости от ситуации. Мне, например, удобно играть в три центральных, но если бы сейчас поменять схему на четыре защитника - было бы проблематично. Но мы на сборах еще начали тренироваться в пять защитников - тогда мысли появились: тяжело будет перестроиться. Но за две недели Гаджиев все нам объяснил, и мы потихоньку сыгрались.

Он требовал от нас перемещений. Я правый центральный - должен широко уходить ближе к бровке, Георгий Джикия посредине, а слева Петр Занев. При нашей схеме увеличились перемещения защитников, да и понадежней выглядит этот вариант. Разве что с "Зенитом" только у нас не получилось сыграть в нашу силу, так еще и "Зенит" сыграл в свою, из-за чего мы и пропустили три мяча. Не могу сказать, что мы - топ, но, главное, что мы сыгрываемся.

- Насколько Александр Селихов - крутой вратарь?

- Несмотря на то что он молод, обладает набором качеств - быстрые ноги, прыгучесть, умеет контролировать игру. В "ютубе" можно легко найти видео, где он реально исполняет - не боится прыгать в ноги, на выходах играет. И он хороший вратарь, и мы ему помогаем.

- Почти треть чемпионата позади, а "Амкар" в топ-5. Можете рассказать рецепт, по которому можно добиваться таких результатов?

- Рецепт такой - мотивация! На всех сборах на каждой тренировке Гаджи Муслимович ходил и говорил нам, что мы в каждой игре должны добиваться результата, должны играть на максимуме, должны-должны-должны. И психологически Гаджиев настраивал нас - мы должны терпеть, не дать осечку, выдерживать все игры. И тренировочный процесс - мы находимся в приличной форме. Где-то лучше, как в матче с "Тереком" (3:1), где-то хуже. В совокупности все это и привело нас на высокие места.