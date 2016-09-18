Николай Зайцев: "Лучший бомбардир "Амкара"? Не слежу за этим"

Защитник "Амкара" Николай Зайцев после игры 7-го тура чемпионата России против "Терека" (3:1) сообщил, что не придает особого значения тому, что с двумя голами является лучшим бомбардиром пермяков. Футболист подчеркнул, что главное – не портить игру в обороне.

– Как будто под копирку начинался матч, как и в прошлом сезоне, – цитирует клубная пресс-служба Зайцева. – Пропустили со штрафного, в начале первого тайма. Было даже дежавю, подумал, что за елки-палки, опять пропускаем со "стандарта"... Но играть не бросили, мы такая команда – будем выбираться из любой ситуации. Начали пытаться переломить ход встречи, ловить какие-то моменты у "Терека". Потому что первые минут 15 они хорошо играли в касание, тяжело было успевать за их игроками. Но затем мы перестроились, подстроились под эту игру, и я думаю, что у нас стали получаться действия поинтереснее.

На второй тайм психологически уже выходили побеждать. Знали, что можем добиться положительного результата. Так и вышло. По поводу того, что я сейчас с двумя забитыми мячами лучший бомбардир команды, не напрягаюсь, вообще не слежу за этим (смеется). Моя задача не портить сзади, а тут получилось не напортачить в обороне, да еще и забить, конечно, доволен.