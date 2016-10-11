Николай Зайцев: "Футболисты честно получают свои деньги"

Защитник "Амкара" Николай Зайцев в интервью "Спорт День за днем" подчеркнул, что профессиональные футболисты честно зарабатывают свои деньги. По словам 27-летнего игрока, для этого он тяжело тренировался с самого детства.

- Много знакомых, не интересующихся футболом, очень удивляются: почему футболисты зарабатывают так много?

- Тоже часто это слышу. У меня есть ответ. Я, например, не хотел учиться - перед школой вставал рано утром, шел индивидуально заниматься на поле, а потом приходил на уроки грязным. Работал, тренировался, занимался всю жизнь футболом, все свое время им забивал, тратил свое здоровье - это и обычные травмы, и хронические, и еще куча нюансов. А кто мешал каждому зарабатывать столько? Выходил бы и работал, тренировался - становился бы хоккеистом, теннисистом, баскетболистом и т. д. Считаю, что футболисты, как никто другой, честно получают свои деньги - нигде не воруют, никого не убивают.

У нас менталитет такой в стране - есть только две категории: хорошо живут или плохо. Может быть, сейчас только средний класс появляется. Пусть они отдают своих детей в профессиональный спорт, и сами потом поймут, насколько это тяжело и почему платят такие деньги. Да и какие деньги? Понятно, что звезды получают миллионы… Но я не против этого - и как футболист, и как человек.