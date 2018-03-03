20:22 3 марта | Футбол — РФПЛ

Николай Зайцев - фанатам "Зенита": "Претензии нужно было предъявлять не нам, а своей команде"

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Защитник "Амкара" Николай Зайцев рассказал о поведении фанатов сине-бело-голубых в матче 21-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:0). Болельщики кидали в игроков пермской команды зажигалки и монеты, а также бросили файер во вратаря Артура Нигматуллина.

– Как вам поведение болельщиков "Зенита"?

– Кричали что-то там, но, думаю, претензии нужно было предъявлять не нам, а своей команде. Мы играли, насколько возможно. Понятно, что им не нравилось, что мы сбиваем темп. А как мы еще должны зарабатывать очки в Петербурге?

– В вас ничего не прилетело с трибун?

– Какие-то монеты, зажигалки. Я не видел этого, потому что колено так хрустнуло – испугался за него. (Игорь НОВИКОВ)

Напомним, что Сельдяков в этом матче принял несколько спорных решений. Арбитр удалил игроков "Зенита" Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его с поля.

Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его //
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КОММЕНТАРИИ (4)
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шико1956

Вы не просто сбивали темп, вы убивали футбол, вот неадекватные болельщики и кидали в вас что попало.

22:50 3 марта

Артур Дент

Котовский, понятие "сарказм" знакомо?

22:05 3 марта

Котовский

Патриот Сибири. Откуда в Сибири педрилы?

22:02 3 марта

Патриот Сибири

Открою страшный секрет. Питерские фанаты ничего никогда не бросают на поле. Это все специально засланные болельщики Спартака. Они таким образом порочат честь и достоинство Петербургской торсиды. Федун не поскупился и выкупил на матч десятки тысяч билетов, чтобы устроить такую антирекламу Зениту. Очередной заговор против очень самобытного и уникального для России клуба. Нет, даже больше, чем клуба!

20:56 3 марта

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