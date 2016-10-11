Николай Зайцев: "Буду ждать звонка из сборной России, если перейду в европейский чемпионат"

Защитник "Амкара" Николай Зайцев в интервью "Спорт День за днем" подчеркнул, что не ждет вызова в сборную России. 27-летний игрок уверен, что для приглашения в национальную команду нужно быть молодым или иметь опыт выступления в еврокубках.

- Бытует мнение, что в России проблема с российскими центральными защитниками. Согласны?

- Да, может быть, сами создали эту проблему. Посмотрите, все клубы пытаются привести центральных защитников из топ-чемпионатов или добротных иностранцев. Может, и нам нужно поменять свой менталитет - особенно тем, кто сейчас подрастает. Мы сейчас пропитываемся этим, тренеры работают по-другому, и наша лига становится сильнее, несмотря на всякие лимиты. Футболист европейский каждый день пытается прогрессировать, он настолько профессионал, что знает, где можно дать себе слабину, где нельзя. Думаю, что менталитет российского футболиста и создал такую гонку за иностранцами - вот они лучше и нашим до них далеко. Но это не так - нужно работать и тренироваться, просто нужно понимать: раз выбрал профессию футболиста, то нужно быть топ!

- Вы сейчас играете в основе "Амкара", который пока борется за высокие места. В глубине души ждете звонка от Станислава Черчесова?

- (Смеется.) Нет, не жду. По одной причине - я просто реально отношусь к вещам. На данный момент я игрок "Амкара", а чтобы играть в сборной, нужно иметь опыт выступлений в еврокубках или хотя бы быть молодым и перспективным. Мне уже 27 лет, я уже считаюсь состоявшимся футболистом - имею то, что имею. Буду ждать звонка от Черчесова, если перейду из "Амкара" в европейский, если даст Бог, или для начала в сильный российский клуб с амбициями играть в еврокубках. Оттуда есть шансы попасть в сборную.

Ведь посмотрите, откуда туда берут игроков. Из "Крыльев Советов", "Уфы", "Амкара" там игроков нет. Конечно, все мои близкие и друзья говорят: "Ты молодец, прибавил, сейчас за сборную пора играть". Я им улыбаюсь в ответ, но понимаю, чтобы реально успеть к ЧМ-2018 попасть в сборную, мне уже этой зимой нужно переходить в сильный клуб и играть там минимум сезон. Или хотя бы играть полгода стабильно и удачно. А на данный момент это тяжелая задача - конкуренция в сборной большая.