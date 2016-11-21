12:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Николай Заболотный: "Урал" постоянно находился в защите в игре с "Краснодаром"

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Вратарь "Урала" Николай Заболотный отметил, что команда не смогла выдержать темп игры в матче 14-го тура чемпионата России против "Краснодара". Футболист отметил, что его команда надломилась после первого пропущенного мяча.

– "Краснодар" с самого начала играл хорошо, - цитирует клубная пресс-служба Заболотного. - Мы оборонялись всю игру, а на 66-й минуте не сдержали атаку соперника. Первый гол пропустили и надломились. Видимо, поэтому тут же пропустили еще два гола.

– Почти все время игра проходила на нашей половине поля. Тяжело было находиться в постоянном напряжении?

– Естественно, тяжело. В принципе, команда должна выдерживать такой темп, если хочет набирать очки. Но сегодня у нас не получалось это сделать. У нас не получалось держать мяч в центре поля, поэтому не удавалось выходить в контратаки. Мы постоянно находились в защите.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5110/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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