Николай Заболотный: "Первый гол "Краснодара" надломил "Урал"

Вратарь "Урала" Николай Заболотный после поражения от "Краснодара" (3:0) в матче 14-го тура премьер-лиги заявил, что его команде не удавалось держать мяч и выходить в контратаки, что стало главной причиной потери очков, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Краснодар с самого начала играл неплохо, а мы оборнялись всю игру, – отметил Заболотный. – На 65-й минуте получилось, что мы не удержали атаку соперника.

– Следующие голы – это что?

– Пропустили первый гол, видимо, надломились. Потому за 10 минут, получается, мы пропустили всего 3 гола.

– Вам, как вратарю было тяжело всю игру находиться в напряжении, потому что все происходило в основном у ваших ворот?

– Естественно, тяжело. Но если команда хочет набирать очки, то нам надо выдерживать такой темп.

– Что не удалось реализовать в установках тренера?

– У нас не получалось держать мяч в центре поля. Мы должны были выходить в контратаки, но у нас это не получалось. Постоянно были в защите.