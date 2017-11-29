Николай Валуев: "Зенит" в Москве не был так уныл, как "Спартак" в Питере"

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев отметил, что после матча "Зенита" со "Спартаком" (1:3) в матче 18-го тура чемпионата России кулаками махать не надо. Бывший спортсмен напомнил, что красно-белые крупно проиграл петербургскому клубу в первом круге чемпионата – 5:1.

"После драки кулаками не... есть результат,и победил сильнейший в этот день. А из позитива можно только отметить, что Зенит в Москве не был так уныл как Спартак в Питере, питерцы давили и могли уйти от поражения, проигрывая по ходу игры в два мяча. Счет 5:1 солиднее. Да и в таблице пока опережаем Спартак", – написал Валуев в своей конференции.