02:25 | Футбол — РФПЛ

Николай Валуев - о поражении "Зенита": "Они нам в Питере в четыре мяча попали"

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев попросил болельщиков "Зенита" не расстраиваться из-за поражения от "Спартака" (1:3) в матче 18-го тура чемпионата России. Бывший спортсмен напомнил, что красно-белые крупно проиграл петербургскому клубу в первом круге чемпионата.

– Не вешать нос, болельщики "Зенита"! Проиграли, бывает, они в Питере нам в четыре мяча попали, – написал Валуев. – И Мы выше их в таблице. Все у нас будет хорошо. Спасибо болельщикам за поддержку клуба в Москве.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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pahom-17

кто куда попал увидим весной...а так конечно хоть такой позитив...

02:48

bvb1987

зенит все хуже и хуже играет

02:42

Tribunal Z

Золотые слова!

02:27