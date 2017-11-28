Николай Валуев - о поражении "Зенита": "Они нам в Питере в четыре мяча попали"

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев попросил болельщиков "Зенита" не расстраиваться из-за поражения от "Спартака" (1:3) в матче 18-го тура чемпионата России. Бывший спортсмен напомнил, что красно-белые крупно проиграл петербургскому клубу в первом круге чемпионата.

– Не вешать нос, болельщики "Зенита"! Проиграли, бывает, они в Питере нам в четыре мяча попали, – написал Валуев. – И Мы выше их в таблице. Все у нас будет хорошо. Спасибо болельщикам за поддержку клуба в Москве.