Николай Валуев - о поражении "Зенита": "Они нам в Питере в четыре мяча попали"

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев попросил болельщиков "Зенита" не расстраиваться из-за поражения от "Спартака" (1:3) в матче 18-го тура чемпионата России. Бывший спортсмен напомнил, что красно-белые крупно проиграл петербургскому клубу в первом круге чемпионата.
– Не вешать нос, болельщики "Зенита"! Проиграли, бывает, они в Питере нам в четыре мяча попали, – написал Валуев. – И Мы выше их в таблице. Все у нас будет хорошо. Спасибо болельщикам за поддержку клуба в Москве.
Не вешать нос, болельщики Зенита! Проиграли, бывает, они в Питере нам в четыре мяча попали. И Мы выше их в таблице. Все у нас будет хорошо. Спасибо болельщикам за поддержку Клуба @zenit_spb в Москве. #НашеИмяЗенит https://t.co/W7qJOivxvK– Валуев Николай (@NickValuev) 27 ноября 2017 г.
pahom-17
кто куда попал увидим весной...а так конечно хоть такой позитив...
02:48
bvb1987
зенит все хуже и хуже играет
02:42
Tribunal Z
Золотые слова!
02:27